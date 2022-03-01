РИАМО - 1 мар. Из каждого второго двора Московской области уже вывезли ранее складированный там снег, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

«Оперативно очистили все дворы от снега городские округа Мытищи, Клин, Серебряные Пруды, Электрогорск», - сказала руководитель регионального ведомства Светлана Аипова.

По ее словам, на 95% работы в этом направлении завершены в Королеве, Талдоме, Наро-Фоминске.

Работа по вывозу снега с дворовых территорий будет продолжена.

В Подмосковье снижается число обращений по уборке снега, мусора и работы транспорта>>