РИАМО - 1 мар. В рамках Широкой масленицы в Московской области бесплатно раздадут более 20 тыс. блинов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

На территории региона будет развернуто около 300 точек общественного питания, они будут находиться в парках, музейных комплексах и на городских площадях.

Ингредиенты для блинов, которые будут раздавать в ходе Масленицы, предоставят предприятия Московской области.

«В том, что блины будут вкусные, нет никаких сомнений. Мы решили в этом году использовать исключительно нашу продукцию, произведенную в Московской области. Молоко и мука для блинов будут подмосковные, от наших известных предприятий», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

До 6 марта в регионе пройдет примерно 100 праздничных мероприятий. Ключевые праздники проведут в Красногорске, Ступине, Королеве и Одинцовском округе.

В парках Красногорска акции запланированы на 6 марта. Начало в 12:00. Гостей праздника ждут масленичный столб, качели, ремесленная слобода, фотозона, ярмарка и концерт. Также состоится традиционное сжигание чучела.

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