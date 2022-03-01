РИАМО - 1 мар. С начала 2022 года в рамках программы социальной газификации в Подмосковье догазифицировали 76 населенных пунктов. Всего за первый квартал планируется догазифицировать 295 населенных пунктов, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«За прошедшую неделю нам удалось догазифицировать 21 населенный пункт. Таким образом, с начала года мы достигли цифры 76», — сказал Баранов.

Он добавил, что в первом квартале планируется догазифицировать 295 населенных пунктов. В 129 населенных пунктах Подмосковья работы ведутся на финальной стадии. В половине из них работу планируют завершить до мартовских праздников.

«В целом нет сомнений, что задача и первого квартала, и задача 2022 года будут выполнены», — подчеркнул Баранов.

Гендиректор «Мособлгаза» отметил, что в целом в этом году президентская программа будет выполнена в полном объеме. Работы ведутся по графику.

«Мы приближаемся уверенно к цифре <…> 16 тысяч газифицированных домовладений», - добавил Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.

Стало известно, какие задачи «Социальной газификации» выполнят в Подмосковье в 2022 году>>