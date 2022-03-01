РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Специалисты психологического центра «Юность» в Подольске помогают беженцам из ДНР и ЛНР, прибывшим в горокруг, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты учреждений сферы молодежной политики проводят тематические мероприятия на территории Детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта» для граждан, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик. Творческие и анимационные программы, мастер-классы, квесты и спортивные эстафеты меняются ежедневно и рассчитаны на все возрастные категории.

Волонтеры из числа молодежных организаций округа ежедневно трудятся в пункте временного размещения. Они обеспечивают сбор потребностей граждан ДНР и ЛНР, а также распределяют гуманитарную помощь, которую доставляют из волонтерского центра округа. Помимо этого, психологическую помощь всем нуждающимся оказывают специалисты центра социально-психологической помощи «Юность».

Пункт сбора гуманитарной помощи в волонтерском центре на улице Ульяновых, 1, работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми (в цельной упаковке, с этикетками), продукты питания - длительного срока хранения, с действительным сроком годности.