РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Срок демонтажа новогодних елей на территории Люберец перенесли на 3 марта, сообщила «РИАМО в Люберцах» начальник управления благоустройства администрации городского округа Елена Чиркова.

«Планируемый срок завершения работ по демонтажу новогодних елей и новогоднего оборудования – 28 февраля. В связи с большим объемом работ срок выполнения данных мероприятий перенесен на 3 марта», – сказала Чиркова.

Ранее в Instagram-аккаунте mylubertsy пользователи пожаловались, что новогодние ели до сих пор не убрали в Малаховке возле дома №2 на Быковском шоссе и в Томилине на пересечении улиц Гоголя и Пионерской.