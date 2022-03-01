РИАМО - 1 мар. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 175 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Одинцовском (84), Дмитровском (82), Раменском округах (72), Красногорске (69), Мытищах (68) и Орехово-Зуевском округе (65), сообщает оперштаб региона.

По 44 случая заболевания коронавирусом выявили в Сергиево-Посадском округе и Подольске, 43 – в Домодедове, 36 – в Химках, 33 – в Чехове, 32 – в Богородском округе, 31 – в Лобне, по 30 – в Солнечногорске и Королеве, 29 – в Истре, 28 – в Люберцах, 27 – в Электростали, по 23 – в Кашире и округе Пушкинский.

По 22 – в Ленинском округе и Щелкове, по 20 – в Талдомском округе и Егорьевске, 19 – в Павловском Посаде, по 18 – в Дубне и Зарайске, 17 – в Краснознаменске, 14 – в Лосино-Петровском, 13 – в Воскресенске, по 12 – в Ивантеевке и Фрязине, по 11 – в Клину и Лыткарине.

8 – в Шатуре, по 7 – в Серпухове и Балашихе, по 5 – в Бронницах, Долгопрудном и Лотошине, по 2 – в Волоколамском округе, Рузском округе, Ступине, Реутове, Жуковском и Коломне, по 1 – в Наро-Фоминском округе, Власихе, Протвине и Пущине.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Дзержинском, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Луховицах, Можайском округе, Молодежном, Озерах, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке, Шаховской и Электрогорске.

С начала пандемии в Московской области выявили 941 046 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 210 человек. Выздоровели и выписались 839 707 человек.

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