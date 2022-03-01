РИАМО - 1 мар. Депутаты подмосковного парламента проведут личный прием граждан в марте. Жители смогут обсудить с ними интересующие их темы, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Чаще всего жители региона обращаются по вопросам образования, здравоохранения, ЖКХ, экологии, дорожной и транспортной инфраструктуры.

Личный прием будет проходить в приемной правительства региона по адресу: г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В».

Записаться на прием можно в рабочие дни с 10:00 до 13:00 по телефону: 8(495)988-66-01.