РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. Изменился список пунктов вакцинации от Covid-19 Мытищинской городской клинической больницы, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Закрылись пункты вакцинации в торговых центрах «Красный кит», «Перловский», не ведется вакцинация в поликлинике №2 по ул. Матросова, 13 и в поликлинике №1 по ул. Академика Каргина.



Пункты вакцинации открыты в 6 поликлиниках МГКБ, записаться в которые можно через Госуслуги. Пункт в торговом центре «4DAILY» можно посетить без предварительной записи.

Адреса и часы работы пунктов вакцинации: поликлиника №1 (ул. Воровского, стр. 2), пн. - пт - с 08:00 до 20:00, сб. - с 08:00 до 15:00; поликлиника №2 (ул. Юбилейная, 26) пн.-пт. - с 08:00 до 20:00, сб. - с 08:00 до 15:00; поликлиника №3 (ул. Силикатная, 31б) пн. - пт. - с 08:00 до 20:00, сб. - с 08:00 до 15:00; поликлиника №5 (ул. Веры Волошиной, 54) пн. - пт. - с 08:00 до 20:00, сб. - с 08:00 до 15:00; поликлиника №6 (пос. Пироговский, ул. Советская, стр. 2) пн. - пт. - с 08:00 до 20:00, сб. - с 08:00 до 15:00; поликлиника №7 (д. Сухарево, Стародмитровское шоссе, д.1а, вл. 5) пн. - пт. - с 14:00 до 20:00, сб. - с 08:00 до 15:00; ТЦ «4Daily» (ул. Мира, c32/2, 2-й этаж), пн. - пт. - с 12:00 до 20:00, сб. - с 12:00 до 18:00.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>