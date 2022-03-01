РИАМО - 1 мар. Работы по социальной газификации в Можайском округе выполнили в 19 населенных пунктах, это 24% от общего числа населенных пунктов округа, вошедших в программу. В марте начнется работа в 14 населенных пунктах муниципалитета, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«В Можайском городском округе у нас (в программу – ред.) вошло 80 населенных пунктов. На сегодняшний день работы выполнены в 19 – это 24%», — объяснил Баранов.

Он добавил, что это не самый высокий показатель среди других муниципалитетов. Это связано с тем, что в округе достаточно много земель, которые имеют историческую ценность, культурное наследие, поэтому перед строительством проводится большая и качественная проработка проектной документации.

«Несмотря на то, что пока показатель не самый высокий в городском округе, мы идем по плану и уже в марте мы приступаем к работе в 14 населенных пунктах», - добавил Баранов.

Работы в этих населенных пунктах планируют закончить до конца марта.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.

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