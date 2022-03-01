РИАМО - 1 мар. Telegram-канал «Новости Москвы» опубликовал видео, на котором видно, как полностью обнаженная женщина с длинными волосами бежит за полицейским.

Сообщается, что инцидент произошел в столичном районе Кузьминки.

Сначала погоня происходит на тротуаре, потом сотрудник полиции в форме перебегает дорогу, а женщина стремится за ним.

Ранее в ГУ МВД по столице сообщили, что это произошло 26 февраля. В отделение полиции пришла женщина для того, чтобы написать заявление, но неожиданно начала раздеваться. Она была госпитализирована.

Нападение на полицейских в столичной подземке. ВИДЕО>>