РИАМО - 1 мар. Telegram-канал «Новости Москвы» опубликовал видео, на котором видно, как полностью обнаженная женщина с длинными волосами бежит за полицейским.
Сообщается, что инцидент произошел в столичном районе Кузьминки.
Сначала погоня происходит на тротуаре, потом сотрудник полиции в форме перебегает дорогу, а женщина стремится за ним.
Ранее в ГУ МВД по столице сообщили, что это произошло 26 февраля. В отделение полиции пришла женщина для того, чтобы написать заявление, но неожиданно начала раздеваться. Она была госпитализирована.
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