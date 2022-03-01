РИАМО - 1 мар. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников группы, которые подозреваются в серии хищений зарубежных авто на территории Московской и Тверской областей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что с ноября 2021 года двое ранее судимых жителей города Торжок совершили хищение 4 автомобилей южнокорейского производства в подмосковном городе Долгопрудный, а также в городах и поселках Тверской области», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, общая сумму ущерба составила 10 млн рублей. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых в Торжке. Одна из похищенных иномарок была обнаружена с поддельными госномерами.

Подозреваемые заключены под стражу.

Водителям рассказали, как защитить свое авто от угона>>