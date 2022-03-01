РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. Управляющие компании Королева готовы предоставить рабочие места для беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Для всех желающих работать в сфере жилищно-коммунального хозяйства и имеющих соответствующие опыт и навыки открыты вакансии водителя (категории B и С), слесаря-сантехника, дворника, уборщицы (рабочего комплексной уборки), электромонтажника, маляра, облицовщика-плиточника, кровельщика. Заработная плата по вакансиям составляет от 34 до 45 тыс. рублей.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в управляющую компанию «Основа» по телефону: 8(929)644-24-85.