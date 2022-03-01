РИАМО - 1 мар. Амурская​ тигрица по​ кличке Лада​ из​ цирка​ ООО «Цирк Корона», расположенного в городском округе Домодедово, родила двух​ тигрят​ — мальчика и​ девочку, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сейчас тигрятам​ несколько недель, но, как отмечают специалисты, они уже очень активные. ​Когда животные вырастут и окрепнут, их ждет цирковая карьера.

Амурские тигры занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Особи этого подвида считаются самыми крупными представителями семейства кошачьих в дикой природе.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском родилась самка домашнего яка. После того, как животное подросло, его перевезли в Московский зоопарк.

Выбрать имя для самки яка предложили жителям Москвы с помощью голосования на портале «Активный гражданин». По итогам голосования животное назвали Звездочкой.