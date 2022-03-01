РИАМО – 1 мар. В магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» 3 марта в 19:00 пройдет встреча с кондитером Варварой Джанджгавой в рамках кулинарного фестиваля «Весна по рецепту», сообщает пресс-служба «Читай-города».

Джанджгава — шеф-кондитер, фуд-блогер, супруга «короля эклеров» Сабы Джанджгавы. Она разрабатывает десертные меню, устраивает кулинарные мастер-классы. Она делится секретами идеального десерта в дебютной книге «Есть печенье». Ее она представит на встрече с читателями.

Джанджгава принесет на встречу домашнее печенье и расскажет, почему печенье бывает «каменным» и как предотвратить основные ошибки, как сделать чоко-пай, который в некоторых странах почитается за валюту, как приготовить диаманты, роксы, флюдеболлы и печенье с цветами, какое печенье идеально подойдет для подарка маме и коллегам.

В день встречи книгу Джанджгавы можно будет купить за 1,2 тыс. рублей, предложение действует в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский». Гости встречи могут подготовить вопросы автору. За самый интересный вопрос подарят шопер «ХлебСоль» и книгу «Есть печенье» с автографом.

Участие во встрече свободное. С собой нужно будет взять маску, а на встрече – соблюдать социальную дистанцию.

«Весна по рецепту» — кулинарный фестиваль от издательства «ХлебСоль», сети книжных «Читай-город» и интернет-магазина «Глобус». В рамках фестиваля пройдут мастер-классы с популярными фуд-блогерами, будут организованы конкурсы, гостей фестиваля ждут скидки и легкие рецепты.