РИАМО - 1 мар. Российский кабмин принял решение выделить 1 трлн рублей на приобретение акций российских компаний. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает «Вечерняя Москва».

Условия начисления средств будет определять министерство финансов России, а источником выступит Фонд национального благосостояния.

Для покупки акций российских компаний ведомство сможет привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин возглавил оперативный штаб по противодействию санкциям, наложенным на Россию.

Западные страны ввели экономические ограничения в отношении РФ после начала спецоперации российских Вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины.