РИАМО – 1 мар. В 19:00 2 марта в магазине «Читай-город» столичного ТРЦ «Европейский» прозаик Денис Драгунский представит свою книгу «Обманщики», сообщает пресс-служба «Читай-города».

Новый сборник Драгунского – это мастер-класс от гуру короткой прозы. Во время чтения философских миниатюр можно будет насладиться тонкой огранкой сюжета, неожиданной точной деталью, блеском финальной пуанты.

У Драгунского рассказы о любви становятся байками о литературе, демонстрация писательских приемов — каталогом любовных историй.

Драгунский приоткрывает дверь в писательскую кухню. «Обманщики» — это книга о том, как драгоценный сор действительности становится литературой, а в делах настолько серьезных, как обман, ни один писатель никогда не врет.

В этих рассказах все, как в жизни, начинается с очевидного, а заканчивается невероятным. «Обманщики» – это собрание неожиданностей: здесь есть веселое, трагичное, парадоксальное, тайное. Там нет только снобизма и скуки.

Вход на встречу свободный, но число мест ограничено. Посетителям нужно будет взять средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Возрастные ограничения: 16+.