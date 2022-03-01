РИАМО - 1 мар. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта между гражданами ближнего зарубежья, который произошел на Вернисажной улице, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Полицейские установили, что инцидент произошел в ночь на 28 февраля. Во время общения между гражданами ближнего зарубежья произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из них получил огнестрельное ранение в шею, а второй – колото-резаное ранение. Оба пострадавших были направлены в медицинское учреждение.

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта и принимают меры по задержанию подозреваемых в нападении на граждан.

Следственным управлением возбуждено уголовное дело.