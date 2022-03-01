РИАМО - 1 мар. 50-летняя жительница Москвы пришла в отделение полиции для того, чтобы написать заявление, но неожиданно начала вести себя неадекватно и стала раздеваться, сообщил дежурный офицер УИиОС ГУ МВД России по столице.

Это произошло еще 26 февраля. Женщина начала раздеваться в холле дежурной части.

На место ЧП была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала горожанку.

Ранее паблики в Telegram опубликовали видео, на котором за полицейским бежит обнаженная женщина. Сообщалось, что это происходило в столичном районе Кузьминки.