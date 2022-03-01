РИАМО - 1 мар. Госжилинспекция Подмосковья предписала ООО «МСК-НТ» пересчитать платежи за вывоз твердых коммунальных отходов и снять начисления, которые неправомерно выставлялись с 1 января 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства.

От действий организации пострадали жители 92 домов деревни Барыбино в городском округе Серпухов. Общая сумма денежных средств, которые были возвращены жителям, составила 735 636 рублей.

Компания выставляла счета жителям деревни, хотя там отсутствуют контейнерные площадки. Задолженность продолжала расти, пока жалобу в Госжилинспекцию Подмосковья не подала местная жительница.

Инспекторы выдали организации предписание провести перерасчет в течение двух месяцев. Представители ООО «МСК-НТ» отчитались, что перерасчет отражен в едином платежном документе и был направлен жителям.