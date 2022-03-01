РИАМО - 1 мар. Чаты детских поликлиник Реутова заработали в мессенджере Telegram, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Онлайн-беседы помогут родителям получить оперативные ответы на вопросы, высказать мнение о качестве медицинских услуг, внести предложения или выразить благодарность лечащему врачу. В чат добавлены организаторы здравоохранения Реутова, которые быстро и полно отвечают на поступающие вопросы», - сказал Каторов.

Чаты работают ежедневно с 8:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья. Детская городская поликлиника северной части Реутова представлена в Telegram-чате: https://t.me/dplreutov, педиатрическое отделение городской поликлиники №2 ответит на вопросы в чате: https://t.me/+-4SAVGtNR1w3MWRi. В чатах нет cкорой помощи, относительно ее работы следует звонить по короткому номеру 112.

«Главное - быть доступными и открытыми. Пациент в чате может задать вопрос, например, по поводу записи, и его проконсультируют», - отметил главный врач ЦГКБ Реутова Александр Алексеев.

Ранее для реутовчан был создан чат «Реутов.Здоровье».