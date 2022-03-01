РИАМО - 1 мар. Зима 2021 – 2022 годов в столице оказалась на 3 градуса теплее нормы и на 2 градуса теплее холодного сезона 2020-2021 годов. Самым холодным месяцем минувшей зимы стал декабрь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температурный режим первого месяца зимы был на 0,9 градуса ниже многолетних значений. Самый холодный день сезона – 22 декабря (минус 22,2 градуса).

Самым теплым месяцем зимы стал февраль, среднесуточная температура воздуха в этом месяце превысила норму на 6,8 градуса. Самая высокая температура была зафиксирована 22 февраля (плюс 5 градусов).

Январь 2022 года получил звание самого снежного месяца. На ВДНХ выпало 62 мм осадков – это в полтора раза больше нормы. Самые сильные снегопады обрушивались на мегаполис дважды – 14 декабря и 5 января.

Максимальную высоту сугробов на ВДНХ зафиксировали в феврале – 49 см.