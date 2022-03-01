РИАМО - 1 мар. На территории Московской области началась традиционная уборка дворов после зимы. Особое внимание уделяется уборке адресов, на которых ранее наблюдались весенние подтопления. За качественным исполнением мероприятий следят инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предписаниям сотрудников ведомства в 36 муниципалитетах региона устранено более 200 выявленных нарушений, связанных с грязью и замусоренностью дворов после схода снега», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Она отметила, что наибольшее количество нарушений при уборке дворов было устранено в Истре (43), Орехово-Зуевском округе (14), Балашихе (11) и Электростали (9).

К административной ответственности за нарушения привлекли более 30 частных компаний, а также эксплуатирующие организации городских округов. При этом было выписано 122 штрафа, остальные нарушения были устранены до применения каких-либо санкций.