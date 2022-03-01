РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. В парке «Елочки» Домодедова установили контейнер для сбора пластиковых крышечек, сообщает молодежное пространство «4К».

Контейнер устанавливали молодогвардейцы городского округа Домодедово. Он выполнен в форме сердца, символизирующего любовь к окружающему миру и заботу о природной среде.

Пункты приема не только пускают опасный пластик на вторичную переработку, но также платят за собранный ресурс. Все вырученные в рамках акции средства планируется направить в фонд «Добро в действии», который активно занимается помощью нуждающимся.