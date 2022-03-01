РИАМО - 1 мар. В городском округе Солнечногорск управляющая компания ООО «Компания Промтехнология» допустила ошибку в едином платежном документе и некорректно начислила плату за электроэнергию местному жителю. В результате на компанию был наложен штраф, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

Ошибка при начислении произошла еще в ноябре 2020 года. Тогда сумма переплаты составила 5199 рублей.

Инспекторы Госжилинспекции Подмосковья предписали организации выплатить половину этого размера, то есть 2599 рублей. Такую норму устанавливают правила предоставления коммунальных услуг, кроме тех случаев, когда нарушения в расчетах произошли по вине потребителя или были устранены до оплаты квитанции.

Проверка исполнения предписания показала, что ООО «Компания Промтехнология» выплатила штраф собственнику и отразила это в едином платежном документе.