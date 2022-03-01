РИАМО - 1 мар. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра финансов Франции Брюно Ле Мэр о ведении экономической войны против России, сообщает Nation News.

Медведев призвал французского министра не допускать заявлений об объявлении экономических войн.

«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа!» — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что экономические войны в человеческой истории нередко перерастали в настоящие.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что европейские санкции против России приведут к крушению российской экономики.

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