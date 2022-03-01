РИАМО - 1 мар. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области стабилизируется. В связи с этим в регионе возобновляется проведение диспансеризации и профилактических осмотров, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Благодаря своевременному прохождению диспансеризации и профосмотра можно вовремя выявить заболевание и оперативно приступить к лечению.

«Своевременное прохождение диспансеризации и профосмотра позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии, когда оно наиболее эффективно поддается лечению. Особенно важно пройти углубленную диспансеризацию тем, кто переболел Covid-19 для диагностики постковидного синдрома», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Проверить собственное здоровье можно как в будние дни, так и на выходных. На территориях, отдаленных от поликлиник, будут работать мобильные комплексы.

Каждый житель Подмосковья может пройти диспансеризацию. Записаться на нее можно с помощью регионального портала госуслуг и по номеру телефона 122. Кроме того, можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. В этом случаев при себе необходимо будет иметь паспорт и полис ОМС.