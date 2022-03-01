РИАМО - 1 мар. Помощник главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», украинец Андрей Воронин расторг контракт со спортивной организацией, сообщает «Вечерняя Москва».

Решение о расторжении договора футбольный клуб и украинский тренер приняли по соглашению сторон.

На фоне проведения спецоперации российских вооруженных сил на Украине многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на отечественные спортивные команды наложены различные санкции.

Например, Международная федерация хоккея постановила отстранить сборную России от участия в чемпионате мира в 2022 году. Кроме того, из страны перенесли чемпионат Европы по керлингу.

Ранее московский футбольный клуб «Локомотив» освободил от должности главного тренера Маркуса Гисдоля.

Такое решение было принято на фоне введения санкций со стороны западных стран в ответ на признание ДНР и ЛНР и спецоперацию российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины.