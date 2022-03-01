РИАМО - 1 мар. За прошедшую неделю разрешения на ввод в эксплуатацию получили 7 жилых домов и 12 нежилых объектов в Московской области. Разрешения на строительство получили 22 здания, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Так, за неделю ввели в эксплуатацию 2 дома на 180 квартир на Школьной улице в ЖК «Молодежный» в Солнечногорске, 1 дом на 97 квартир в микрорайоне Левобережный в Дмитровском округе и 4 таунхауса на 28 квартир в ЖК «Футуро Парк» в деревне Покровское в округе Истра.

Среди введенных в эксплуатацию нежилых объектов: складское здание с административно-бытовым корпусом вблизи деревни Горки в Ленинском округе, 3 складских объекта в городе Ногинск Богородского округа, экспериментально-лабораторный и административно-офисный корпуса в микрорайоне Птицефабрика в округе Люберцы и другие здания.

Разрешения на строительство получили 2 жилых дома: 1 дом вблизи деревни Ермолино в Ленинском округе и 1 дом на улице Чугунова в Раменском округе.

Среди нежилых объектов, получивших разрешение на строительство: объект дорожного сервиса в Раменском округе, производственный корпус в сельском поселении Пешковское в Солнечногорске, здание на территории гостиничного комплекса в деревне Житянино в округе Истра и другие объекты.