РИАМО - 1 мар. Норма солнечного сияния для первого месяца весны в столице – 128 часов. Судя по первому дню и прогнозу погоды, март будет солнечным, сообщается на сайте «Метеоновости».

Сейчас город оказался под влиянием антициклона, для которого характерна солнечная погода. Световой день продолжает увеличиваться. К середине месяца он составит 11 часов 48 минут.

Исходя из предварительных прогнозов, можно говорить о том, что март перевыполнит норму солнечного сияния.

Самый солнечным первый месяц весны был в 2002 году – 170 часов. Реже всего солнце на столичном небосводе показывалось в марте 2004 года, всего 110 часов.