РИАМО - 1 мар. В столице снежный покров к началу весны растаял до 16-18 см, с 20 февраля сугробы уменьшились всего на 3 см, несмотря на теплую погоду, сообщается на сайте «Метеоновости».

В начале февраля высота снежного покрова варьировалась от 45 до 49 см. Активная фаза таяния снежного покрова пришлась на период с 10 по 19 февраля, когда среднесуточная температура превышала норму на 6-8 градусов.

Темпы таяния снега существенно снизились, а в последние дни практически замедлились.

Так, высота сугробов на ВДНХ составила 17 см, на Балчуге – 16 см, в районе метеостанции Измайлово – 18 см.

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