РИАМО - 1 мар. В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерены модернизировать меры поддержки отрасли, которые действовали в 2020 году. Новые меры поддержки могут озвучить в ближайшее время, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

«Мы в полном контакте с Центральным банком, мы понимаем, что нам делать. Мы модернизируем те меры поддержки, которые были в 2020 году», - сказал Стасишин на пленарном заседании в рамках «Российской строительной недели».

По его словам, с учетом эскроу-счетов люди верят в сохранность своих денег, продолжаются льготные ипотечные программы. Конкретные меры поддержки могут озвучить в ближайшее время. В частности, необходимо обеспечить спрос на объекты жилой недвижимости, а также поддержать застройщиков.

«Мы прекрасно понимаем, что в связи с последними событиями, колебаниями на финансовых рынках сегодня не идет речь о том, дорого или недорого проектное финансирование. Сегодня идет речь, что его нужно выдавать», - отметил Стасишин.