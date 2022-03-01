РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В подмосковном Подольске отменили техническую проверку системы оповещения населения, запланированную на 2 марта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Техническую проверку муниципальной системы оповещения населения с включением электросирен планировали провести 2 марта с 11:00 до 13:00, но ее отменили.

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники (частота эфирного вещания 91,7 МГц), телевизоры, настроенные на областное (городское) вещание (телеканалы 360, «Кварц»), для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.