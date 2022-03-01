РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В подмосковный Подольск приехали представители предприятий водопроводно-канализационного хозяйства более чем из 40 городов для участия в XIII Конференции водоканалов России, им показали очистные сооружения и другие объекты местного Водоканала, сообщил «РИАМО в Подольске» директор МУП «Водоканал» Михаил Семин.

Сотрудники водоканалов субъектов РФ во вторник начали знакомиться с опытом Подольска в развитии систем водоснабжения и водоотведения. Для них провели технические экскурсии на блок биологической очистки городских очистных сооружений, центральный водозаборный узел, канализационную насосную станцию. Состоялось посещение одного из самых крупных предприятий по производству полиэтиленовых труб и комплектующих в Московской области Климовского трубного завода. Также участникам показали технику, которую используют в хозяйстве Водоканала. Представители фирм-поставщиков ответили на вопросы гостей.

«Официальное открытие состоится 2 марта. На Центральном водозаборном узле мы поделились с коллегами опытом реконструкции и применения современных технологий для очистки воды. Там применяется относительно новый для многих реагент диоксид хлора для обеззараживания и биологической защиты воды. Он намного эффективнее гипохлорида натрия, потому что не дает изменить органолептические свойства воды», - сказал Семин.

С 1 по 3 марта участники конференции посетят крупнейшие объекты коммунальной инфраструктуры региона. Обсудят проблемы по обеспечению населения питьевой водой и очистке сточных вод в рамках деловой программы мероприятия.

Мероприятие организовала Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) в различных регионах страны. Это главная деловая площадка водопроводно-канализационного комплекса, на которой обсуждают вопросы развития отрасли водоснабжения и водоотведения. Также формируют предложения по повышению качества и эффективности работы водоканалов России.

В работе конференции примут участие представители профильных федеральных, региональных и муниципальных органов власти, руководители отраслевых предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов. Также разработчики, производители и поставщики оборудования для водного хозяйства.

Отдельное внимание в рамках деловой программы уделят проблемам обеспечения питьевой водой малых городов, созданию современной системы канализации в небольших населенных пунктах, перспективам реализации и общим принципам организации межмуниципальных концессионных проектов в коммунальной сфере.