РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. Водители Щелкова, не оформившие диагностическую карту, подтверждающую допуск автомобиля к участию в дорожном движении, будут оштрафованы на 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

С 1 марта вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 26.07.2019 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». В соответствии с поправками статья 12.5 КоАП РФ дополнена частью 1.1, согласно которой управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, влечет наложение административного штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Одновременно с этим статья 12.5 КоАП РФ дополнена примечанием, в котором говорится, что лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное частью 1.1, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение 24 часов с момента первого выявления правонарушения.