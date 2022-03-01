РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Проверка системы экстренного оповещения населения в Люберцах, запланированная на 2 марта, проводиться не будет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В соответствии с решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Протокол от 25.02.2022 №13) техническая проверка готовности системы оповещения населения, запланированная на 2 марта 2022 года, связанная с включением электросирен и теле- радиоперехвата сигналов телевизионного и проводного вещания в городском округе Люберцы проводиться не будет», - сказал руководитель ЕДДС-112 Виталий Богданов.

По его словам, что о новых сроках проверки сообщат дополнительно.