РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В Подольске с 1 марта вступает в силу новый закон, запрещающий юридическим лицам и предпринимателям отправлять старую бытовую и компьютерную технику на муниципальные площадки сбора твердых коммунальных отходов (КП). Об этом сообщил регоператор МСК-НТ.

Если выбросить старый компьютер или запасные части от него, стиральную машину или еще какую-то бытовую технику в мусорный бак, то можно получить штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

Новая поправка не касается жителей, выбрасывающих свои отходы на контейнерную площадку, которую обслуживает региональный оператор. Жители смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на КП или же передать их отдельно на переработку.

Принятие нового закона связано с тем, что электроника содержит опасные виды отходов, которые должны утилизироваться отдельно. В одном устройстве могут содержаться материалы от 1 до 5 класса опасности. Эти вещества наносят особый вред окружающей среде, отравляют землю и грунтовые воды. Новый закон позволит снизить темпы глобального загрязнения и очень важен для экологии страны.

Кроме того, в документе Минприроды РФ определены три категории юрлиц, которым граждане могут передать данный вид отходов, если они решили сдать их в переработку отдельно от ТКО.

Экологично утилизировать старую технику можно несколькими способами. Например, отнести ее в ближайшие магазины электроники «М. Видео» и «Эльдорадо». Там принимают технику на переработку вне зависимости от того, совершает ли сдающий покупку. Старые мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты также можно сдать в магазинах Tele2 и Samsung.

Также технику можно принести в пункты сбора от переработчиков: «Корпорация Экополис», «Собиратор» и «Сборка».

В Подмосковье открыты 52 площадки для сбора опасных отходов «Мегабак». Площадки работают ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме понедельника. Собранные отходы, по мере их накопления, с площадок напрямую забирают компании-переработчики, а также региональные операторы области.

Площадка «Мегабак», на которой принимают бытовую технику в Подольске, находится на улице 50 лет ВЛКСМ, д. 17Б.

Куда выбрасывать компьютеры и бытовую технику: что изменилось с 1 марта 2022 года>>