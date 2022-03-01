РИАМО - 1 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встанет во главе нового оперативного штаба по противодействию санкциям. Его заместителями станут вице-премьер РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

Мишустни напомнил, что в России с 2018 года работает комиссия по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций, действия которой способствовали противодействию их ввода.

«Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба. Руководить ее работой буду лично, моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семенович Собянин», - добавил Мишустин.

Очередной пакет санкций западные страны ввели из-за проведения Россией военной операции на Украине. Под санкции в том числе попали крупные банки страны и Центробанк.

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