РИАМО - 1 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет планов по проведению переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

«Нет, пока нет в планах», – сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что между Украиной и Россией идут прямые переговоры.

Первые переговоры о ситуации между этими двумя странами прошли 28 февраля. Стороны отправились на консультации со своими государствами. Следующие переговоры должны состояться в ближайшие дни на границе Польши и Украины.