РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. В этом году в микрорайоне Юбилейный в Королеве в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» пройдет благоустройство сквера им. академика В. Я. Бруя, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«С этого года мы приступаем к благоустройству скверов, которые ежедневно используются жителями близлежащих домов, служат удобной рекреационной зоной. Сквер им. Бруя в городском округе Королев вошел в их число», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По словам проектировщиков, в сквере не будет кардинальных перемен. Предполагается максимальное сохранение той структуры сквера, которая есть изначально.

Площадь территории сквера, которое затронет благоустройство, – 1,82 га. В нем обустроят тихую зону отдыха, детские и спортивные площадки. Обновят покрытие на пешеходных дорожках и тропах, установят скамейки и урны, новое освещение и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». Зеленые насаждения сохранят и пополнят новыми посадками.

С 2022 года в Подмосковье запущено новое направление – благоустройство небольших зеленых территорий, скверов шаговой доступности. Всего в текущем году запланировано благоустроить 19 таких объектов на территории Московской области.