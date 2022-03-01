РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Жителей Подольска предупредили об участившихся случаях мошенничества под видом работников газовой службы, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Участились случаи визитов мошенников под видом работников газовой службы. Горожанам следует помнить о том, что визит газовика планируется заранее, сотрудники не приезжают без предупреждения. Всегда можно обратиться по телефону в свой филиал или на горячую линию: 8(800)200-24-09 и сверить данные приехавшей бригады.

Спецодежда сотрудников синего цвета с серыми вставками. На правом нагрудном кармане — бейдж с фамилией специалиста и занимаемой должностью, на левом — официальный логотип предприятия. Все сотрудники прошли необходимые инструктажи и используют защитные костюмы, маски и перчатки. Также при себе у сотрудника удостоверение сотрудника АО «Мособлгаз», которое предъявляется по первому требованию абонента. Удостоверение — документ синего цвета, в котором указаны ФИО и занимаемая должность, стоит подпись директора филиала предприятия.

Также с целью повышения защищенности жителей Подмосковья от мошенников введена система идентификации слесарей и мастеров по QR-коду. Каждый специалист предприятия, который будет производить работы на территории домовладений жителей, теперь будет иметь при себе карточку с личным QR-кодом. Отсканировав QR-код c помощью сканера, встроенного в мобильное приложение «Мособлгаза», можно будет увидеть подробную информацию о сотруднике.