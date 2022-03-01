РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. С начала года в подмосковной Балашихе из-за несоблюдения правил пожарной безопасности увеличилось количество возгораний, произошедших в жилых домах. В текущем году на территории округа произошло 38 пожаров, из которых 14 - в жилых домах, где пострадал 1 человек и 2 погибли, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов. МБУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Балашихи» напоминает простые правила, соблюдение которых предотвратит беду.

Перед уходом из квартиры, дома, приготовившись ко сну, нужно всегда проверять выключение газовых и электроприборов; следить за исправностью электрооборудования (ремонт должен производить специалист-электрик); не применять самодельные или неисправные отопительные приборы; не ставить включенные электроприборы близко к шторам, мебели, установить их на несгораемые подставки.

Кроме того, нельзя сушить белье над электронагревательными и газовыми приборами; нужно не допускать подключение к сети большого количества приборов; избегать курения в квартире, на балконе; не захламлять жилые помещения, балконы, коридоры лестничной площадки; не оставлять малолетних детей в квартире без присмотра, хранить спички в недоступном для них месте; чаще напоминать ребенку об опасности игры с огнем.

В целях раннего обнаружения признаков пожара и принятия мер к эвакуации жителям округа рекомендуют установить в жилье автономные дымовые пожарные извещатели. Их следует устанавливать во всех комнатах, коридоре, на кухне, кроме санузла. Также нужно иметь дома первичные средства пожаротушения. Эффективным средством для борьбы с огнем на его начальной стадии является огнетушитель.

Необходимо заранее застраховать себя и свое имущество на случай пожара; хранить документы в месте, известном всем членам семьи, на случай внезапной эвакуации при пожаре.

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