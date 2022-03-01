РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Спасатели 232-й пожарно-спасательной части Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» во вторник провели урок безопасности для воспитанников детского сада №8 в Октябрьском и рассказали о правилах поведения в быту и на улице, сообщили в Люберецком ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».
Занятие проходило в рамках дня открытых дверей.
«Спасатели напомнили детям о причинах возникновения возгораний, рассказали, какие требования противопожарной безопасности необходимо соблюдать, чтобы не допустить пожара, и как можно вызвать пожарную охрану. Ребята повторили алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и узнали, какими средствами пожаротушения можно ликвидировать возгорание на начальной стадии», – сказал заместитель начальника части Владимир Богатырев.
Также работники дежурного караула напомнили юным жителям об опасности зимних водоемов и несанкционированных горок.
«Спасатели рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на льду, о запрете выхода на тонкий лед водоемов и о том, по каким признакам можно понять, что лед ненадежный», – добавил Богатырев.
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