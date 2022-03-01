РИАМО - 1 мар. Со вторника в подмосковных клубах «Активное долголетие» добавилась новая активность – психология, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Теперь участники могут посещать различные тренинги и занятия по психологии, психогимнастике, а также игротерапии. Все эти активности положительно скажутся на самочувствии и здоровье членов клуба.

Занятия будут проводить дипломированные психологи. Специалисты помогут участникам решить социально-психологические проблемы, снять эмоциональное напряжение. Кроме того, с помощью этих активностей можно будет восстановить психофизическое здоровье и развить навыки общения и повышения самооценки.

Участники «Активного долголетия» могут выбрать на занятиях 26 активностей.

Почти 26 тыс мероприятий прошло в клубах «Активного долголетия» Подмосковья с начала года>>