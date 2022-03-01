РИАМО – 1 мар. Ставки по вкладам в Банке ЗЕНИТ повышены на 7,65-11,7 пп. Так, клиенты могут открыть вклад по ставке до 20,5% годовых, сообщает пресс-служба банка.

По вкладу «Высокий доход Премиум» можно разместить средства в рублях по ставке до 20,5% годовых и в долларах по ставке до 8,5% годовых. По вкладу «Высокий доход» ставка для средств в рублях выросла до 18% годовых, в долларах – до 8% годовых.

«Сейчас ставки по вкладам показывают исторически высокую доходность. Поэтому россиянам, которые за последние дни сняли большой объем наличности, выгоднее разместить деньги во вклады Банка ЗЕНИТ. В отношении банка не применялись никакие ограничения, мы работаем в обычном режиме, офисы открыты, все сервисы и продукты, включая карты международных платежных систем Visa и Mastercard, бесконтактные платежи по ним, доступны», — отметила зампред правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Подробнее про условия можно посмотреть на сайте банка.