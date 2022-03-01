РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В городском округе Люберцы ежедневно используют почти 60 машин регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» для вывоза отходов из контейнеров на территориях многоквартирных домов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для вывоза ТКО компанией «ЭкоЛайн-Воскресенск» ежедневно задействовано 56 машин. Свыше 100 специалистов координируют и обеспечивают вывоз бытовых отходов», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на территории Люберец 645 контейнерных площадок прилегают к многоквартирным домам.