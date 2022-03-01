РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. В городском округе Мытищи устанавливают личность мужчины, который был найден мертвым рядом с железнодорожными путями на расстоянии 300 м от платформы Строитель, сообщается на сайте администрации горокруга.

Трагедия произошла 27 февраля в 8:07 на путях со стороны ул. Пушкина (путь в сторону Москвы).

По версии дежурного, гражданин направлялся к ж/д станции Строитель через разрыв в шумозащитном экране. Телесные повреждения указывают на то, что мужчина, предположительно, был сбит электричкой, возможно – хвостовой ее частью.