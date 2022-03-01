РИАМО - 1 мар. Введение санкций против России со стороны западных и европейских стран неизбежно спровоцировало в обществе обсуждения и домыслы. Одной из основных тем для массового беспокойства стала угроза потери сбережений из-за отключения России от системы международных переводов SWIFT. Телефонные мошенники отреагировали на изменения в мире и подстроились под новые реалии, придумав новую схему обмана, сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Новая мошенническая схема кардинально не отличается от существовавшей ранее: злоумышленник звонит человеку и говорит, что деньги на его банковской карте находятся под угрозой потери, а чтобы спасти сбережения - их нужно перевести на безопасный счет, который на самом деле оказывается подставным и деньги уходят преступникам.

В новой версии мошеннического обмана меняется лишь выдуманная причина, по которой деньги якобы оказались в опасности, - теперь это грозящее отключение России от SWIFT. В этом случае злоумышленники используют для убеждения прием «полуправды»: берут реально существующий инфоповод и перемешивают его с вымыслом.

Сейчас ряд операций по картам некоторых банков действительно может не проходить. Это может заставить граждан опасаться за свои деньги и прислушаться к убеждениям мошенников, которые обещают спасти сбережения в сложное время.

Однако переводить деньги по указанию звонящего куда бы то ни было не стоит. При малейшем подозрении на то, что собеседник является мошенником, стоит прервать звонок. В случае возникновения сомнений относительно сохранности денег на счете можно самостоятельно позвонить в банк и задать все беспокоящие вопросы специалистам.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, ни в коем случае нельзя сообщать звонящим, кем бы они ни представлялись, личные сведения, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова, сохраняйте спокойствие, бдительность и здравый смысл. Ни в коем случае не поддавайтесь на подобные провокации - это грозит серьезными потерями и ущербом», - отметил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

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