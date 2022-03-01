РИАМО - 1 мар. С 6 по 25 марта на автобусах «Мострансавто» 2,4 тыс. учащихся старших классов будут перевезены в парк «Патриот» и обратно, сообщает пресс-служба перевозчика.

Школьников и сопровождающих их взрослых доставят в центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Центр находится на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» в Одинцовском городском округе.

На транспортировку школьников направят 56 автобусов большого класса, которые в сумме совершат 56 рейсов. Учащихся привезут из более чем десяти подмосковных городов. По окончании программы автобусы развезут их обратно в города проживания.

В соответствии с государственными стандартами по детским перевозкам автобусы оборудованы сиденьями с ремнями безопасности, тахографами, спутниковыми навигационными системами и желтыми проблесковыми маячками.

В качестве мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в автобусах проводится обязательная дезинфекция, а сотрудники компании получают необходимый на время работы запас средств индивидуальной защиты. Перед рейсами автобусы проходят общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния.