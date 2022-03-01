РИАМО - 1 мар. 42-летний мужчина предстанет перед судом за убийство 20-летней давности, в котором его обвиняют, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В ведомстве полагают, что убийство женщины 1932 года рождения было совершено в ноябре 2001 года. Подозреваемый снимал у жертвы комнату в Белоозерском Воскресенского городского округа.

Между квартирантом и хозяйкой был затяжной конфликт. Женщина была недовольна, что квартирант выпивает и не работает. В СКР полагают, что подозреваемый взял топор и нанес спящей женщине несколько ударов, от которых она скончалась на месте.

Сразу установить подозреваемого в совершении преступления не удалось. Это удалось сделать только по прошествии времени.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.