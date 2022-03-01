РИАМО - 1 мар. Правоохранители пресекли деятельность банды, которая занималась организацией незаконной миграции. Фигурантам удалось легализовать около 5 тыс. граждан других стран на территории РФ, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что трое злоумышленников организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию граждан республик Средней Азии и их незаконное пребывание в стране. Свою деятельность они осуществляли на территории Рижского вокзала и иных объектов столицы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые смогли легализовать на территории России около 5 тыс. мигрантов. Были задержаны три члена банды – организатор и два его подельника. Все являются выходцами из Средней Азии.

В их домах прошли обыски. Правоохранители изъяли незаполненные бланки миграционных карт с отметками о пересечении границы РФ и поддельные отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, а также другие документы.

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